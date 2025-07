Guilherme Silveira, de Além Paraíba, é campeão da Taça Rio Sub-15

O jovem Guilherme Silveira, de apenas 15 anos, conquistou um importante título no futebol de base do estado do Rio de Janeiro. Integrando a equipe sub-15 do Volta Redonda Futebol Clube, Guilherme sagrou-se campeão da Taça Rio Sub-15, uma das mais tradicionais competições das categorias de base do futebol carioca.

A grande final foi realizada no último sábado, dia 6 de julho, no estádio do Nova Iguaçu Futebol Clube. Em campo, um jogo equilibrado e sem gols: Volta Redonda 0 x 0 Nova Iguaçu. A decisão foi para os pênaltis, e o Voltaço levou a melhor, vencendo por 4 a 2, garantindo o título da competição.

Guilherme Silveira é filho de Rafaela Silveira e de Pedro Mortani. Pedro também teve papel fundamental na campanha vitoriosa da equipe, atuando como analista de desempenho do time durante a competição. A participação da família nessa conquista reforça o espírito de dedicação e amor ao esporte.

Guilherme deu os primeiros passos no futebol ainda na infância, atuando nas categorias de base do tradicional Democrata Futebol Clube de Além Paraíba. Com talento, disciplina e paixão pelo futebol, o jovem chamou a atenção e conquistou seu espaço no cenário esportivo estadual.

A cidade de Além Paraíba se orgulha do feito do atleta e celebra esse momento especial, torcendo para que Guilherme continue trilhando um caminho de conquistas e crescimento no mundo do futebol.