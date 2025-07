Jornal Agora lança Concurso de Fotografias em comemoração aos seus 50 anos

Como parte das comemorações pelos seus 50 anos de fundação, o Jornal Agora anuncia o lançamento do Concurso de Fotografias, com inscrições abertas a partir da próxima semana. A iniciativa tem como objetivo valorizar a cidade de Além Paraíba por meio do olhar sensível de seus próprios moradores, fomentando a arte, a cultura e o sentimento de pertencimento local.

O concurso é exclusivo para moradores de Além Paraíba, e as imagens inscritas deverão retratar obrigatoriamente paisagens, pessoas, expressões culturais, arquitetônicas ou cotidianas do município. O projeto reforça o compromisso do Jornal Agora com a valorização da identidade local e a promoção de ações culturais que dialoguem com a comunidade.

O resultado do concurso será divulgado no dia 28 de setembro de 2025, data que marca o aniversário da cidade. Na ocasião, será inaugurada uma exposição com as fotografias selecionadas, e os autores das melhores imagens serão premiados em cerimônia oficial.

O concurso integra a programação especial que celebra os 50 anos do Jornal Agora, a serem completados em setembro de 2026. Desde sua fundação, em 1976, o jornal tem se consolidado como um dos principais veículos de comunicação da cidade e região, comprometido com a informação de qualidade, a transparência e o incentivo às manifestações culturais.

Com o lema que já faz parte da história afetiva do município, o concurso será promovido sob o slogan: