Arte e Imersão: Andréa Coutinho compartilha vivência em residência artística na FAOP

Cultura Há 11 horas Em Cultura Arraiá do Asilo Ana Carneiro O evento foi aberto ao público, com vendas de guloseimas e contou com a música ao vivo

Cultura Há 1 dia Em Cultura Jornal Agora lança Concurso de Fotografias em comemoração aos seus 50 anos O concurso é exclusivo para moradores de Além Paraíba, e as imagens inscritas deverão retratar obrigatoriamente paisagens, pessoas, expressões culturais, arquitetônicas ou cotidianas do município.

Cultura Há 2 dias Em Cultura Rosa Vieira é a nova presidente do Rotary Club de Além Paraíba Evento festivo aconteceu no Salão de Eventos do Sindicato Rural com a presença de associados, autoridades e convidados.