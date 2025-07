AGU solicita investigação sobre possível atraso na redução dos preços dos combustíveis

A Advocacia-Geral da União (AGU) requisitou a abertura de uma investigação para apurar a conduta de distribuidoras e postos de combustíveis, que são suspeitos de não repassar ao consumidor final as reduções de preços definidas pelas refinarias. O objetivo é verificar se tais práticas têm lesado os consumidores e violado as regras da concorrência no mercado.

Em Além Paraíba, diversos consumidores vêm relatando que as recentes reduções no preço da gasolina, anunciadas pela Petrobras, não estão sendo refletidas de forma imediata ou integral nos valores cobrados nos postos da cidade. Essa discrepância tem causado insatisfação entre os moradores, que sentem que não estão sendo beneficiados pela diminuição nos custos nas refinarias.

A situação reforça a preocupação do governo federal com a transparência e a justiça no setor de combustíveis, especialmente diante da importância do produto para o cotidiano da população e para a economia local.

(Da redação, com informações da Rádio CPN – Reinaldo Tavares)