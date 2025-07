Mãe é indiciada por homicídio de filha de 7 anos, em Leopoldina

A cidade ainda tenta entender a tragédia que tirou a vida da pequena Laura Liz do Patrocínio Lupatini, de apenas 7 anos, assassinada de forma brutal no dia 1º de julho. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, por meio da 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil (3ª DRPC) de Leopoldina, concluiu na manhã desta quarta-feira, 09 de julho, o inquérito policial, confirmando que a própria mãe da criança foi a autora do crime.

A mulher de 31 anos foi indiciada pela prática de homicídio qualificado, conforme os termos do Artigo 121 do Código Penal, com os seguintes agravantes: motivo torpe, meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, crime contra menor de 14 anos e feminicídio. A indiciada foi presa em flagrante no mesmo dia do crime e, posteriormente, teve a prisão convertida em preventiva.

Um crime planejado

Segundo a investigação, a mãe dopou a criança com medicamentos controlados, depois a asfixiou e em seguida desferiu facadas no peito e nos pulsos da menina. Mesmo gravemente ferida, Laura chegou a ser levada ao hospital pelo avô, mas não resistiu aos ferimentos.

Logo após o crime, a mulher ainda tentou tirar a própria vida, sendo socorrida e internada sob escolta policial. Ela foi transferida, no dia 3 de julho, para o Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz, em Barbacena, onde segue internada para avaliação psiquiátrica.

Vingança contra o ex-companheiro

O que mais choca é a motivação revelada no inquérito: a mãe teria cometido o crime por vingança contra o pai da criança, com quem havia se separado recentemente. Pouco antes do assassinato, a mulher enviou uma mensagem ao ex-marido com a frase: “Ela vai pro mundo de Neves”, o que hoje é interpretado como uma ameaça velada.

A polícia informou ainda que, além da confissão da mãe, foram recolhidos diversos materiais no local do crime, incluindo:

A faca utilizada no assassinato; Embalagens de medicamentos; O celular da suspeita; Uma carta manuscrita, que pode conter mais detalhes sobre a motivação.

A comoção tomou conta da cidade. A Escola Municipal Botelho Reis, onde Laura estudava, decretou luto oficial e suspendeu as aulas. Em nota, a direção da escola e a prefeitura lamentaram a tragédia: “Laura era uma criança alegre, cheia de sonhos e querida por todos.”

Moradores ainda tentam compreender o ocorrido. “É difícil acreditar que uma mãe pode fazer isso com a filha. Estamos todos abalados”, disse uma vizinha, emocionada.

Justiça e próximos passos

Com o inquérito concluído, o caso será agora encaminhado ao Ministério Público, que deve oferecer denúncia formal à Justiça. Caso seja condenada, a mulher poderá cumprir pena de até 30 anos de prisão, por homicídio qualificado com múltiplas agravantes.

Além disso, os laudos psiquiátricos a serem emitidos pelo hospital judiciário podem influenciar no curso do processo.

Um alerta para toda a sociedade

Mais do que um crime chocante, o assassinato de Laura expõe a urgência de se debater temas como saúde mental, violência doméstica, guarda compartilhada e sinais de alerta que muitas vezes passam despercebidos por vizinhos e familiares.

A cidade de Leopoldina chora a perda precoce de uma criança inocente, enquanto espera que a justiça seja feita e que tragédias como essa não se repitam.