Assembleia discutirá, hoje, proposta de escola cívico-militar em Além Paraíba

Educação Há 2 horas Em Educação Comunidade escolar decide por ensino cívico-militar no Sebastião Cerqueira, em Além Paraíba O encontro teve início com a entrega dos boletins do segundo bimestre e seguiu com a apresentação detalhada do Programa das Escolas Cívico-Militares, política promovida pelo Governo de Minas Gerais.