Arraiá do Asilo Ana Carneiro

Aconteceu no domingo, dia 06 de julho o tradicional Arraiá do Lar de Idosos Ana Carneiro, organizado pelos integrantes do projeto re-vivendo. O evento foi aberto ao público, com vendas de guloseimas e contou com a música ao vivo com o trio Hamilton, Mauro e Nenzinha, colocando internos e público presente para dançar, num ambiente de muita alegria e descontração.

O projeto re-vivendo, que nesse ano completa 11 anos, vem transformando a vida dos internos do Lar de Idosos Asilo Ana Carneiro promovendo, semanalmente, as tardes recreativas trabalhando a coordenação motora com desenhos de colagem e pinturas, além de realizar o dia da beleza, oferecendo cortes de cabelos e trabalhos de manicure e pedicure, promovendo a auto-estima dos internos, zelando com amor e solidariedade, mostrando que a valorização do ser será sempre superior ao ter.

O projeto re-vivendo agradece a todos que ajudaram direta ou indiretamente na realização do arraiá, pois somente com a união de todos , foi possível o sucesso do evento.

(Texto: Sônia Carvalho / fotos: Sônia Carvalho e Projeto Re-Vivendo)