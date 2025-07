Fundação Cristiano Varella reconhecida como um dos 20 hospitais brasileiros mais bem equipados da América Latina

A Fundação Cristiano Varella acaba de ser reconhecida como um dos 20 hospitais brasileiros mais bem equipados da América Latina para o tratamento oncológico, segundo levantamento realizado pela Global Health Intelligence (GHI), referência internacional em inteligência de dados no setor de saúde.

O estudo, divulgado recentemente pela GHI, avaliou hospitais de diversos países da América Latina com base em critérios técnicos e estruturais voltados especificamente para o cuidado oncológico. A lista reúne instituições com os mais altos níveis de tecnologia e capacidade instalada para o diagnóstico e tratamento do câncer.

Com sede em Miami (EUA), a Global Health Intelligence foi fundada em 2014 com o propósito de transformar a forma como as informações de saúde são acessadas e utilizadas, atendendo a uma demanda crescente por dados confiáveis e em tempo real que orientem decisões estratégicas em organizações do setor.

A Fundação Cristiano Varella, reconhecida como CACON (Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) pelo Ministério da Saúde, é referência nacional no tratamento do câncer. Atende uma média de 300 novos casos por mês e recebe pacientes de mais de 200 municípios, oferecendo assistência completa e humanizada para diversos tipos de câncer, incluindo os de mama, próstata, intestino, cabeça e pescoço, entre outros.

“Mais do que um reconhecimento da estrutura, esse resultado traduz o esforço coletivo de todos que fazem parte da Fundação. Somos uma instituição filantrópica, que atende majoritariamente pelo SUS, e mesmo diante de desafios diários, conseguimos manter um padrão de qualidade compatível com os maiores centros da América Latina. Isso é motivo de orgulho e reforça nosso compromisso com a vida de cada paciente que chega até aqui”, afirma José Alexandre, Gerente Administrativo da Fundação Cristiano Varella.

A Fundação segue firme em sua missão de combater o câncer, valorizando a vida, em todos os seus aspectos.