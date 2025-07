Comunidade escolar decide por ensino cívico-militar no Sebastião Cerqueira, em Além Paraíba

Na noite desta quarta-feira (9), a comunidade escolar da Escola Estadual Sebastião Cerqueira, em Além Paraíba, decidiu pela adoção do modelo cívico-militar na unidade a partir do ano letivo de 2026. A assembleia, realizada no Além Paraíba Tênis Clube, reuniu professores, funcionários, pais, responsáveis legais e alunos com mais de 14 anos — todos com direito a voto.

O encontro teve início com a entrega dos boletins do segundo bimestre e seguiu com a apresentação detalhada do Programa das Escolas Cívico-Militares, política promovida pelo Governo de Minas Gerais. O modelo não prevê a presença de militares em sala de aula: eles atuarão exclusivamente como inspetores disciplinares e organizadores de atividades cívicas, enquanto o conteúdo pedagógico seguirá sob responsabilidade dos professores civis.

A votação ocorreu de forma pacífica. Dos 625 votantes habilitados, 546 se manifestaram favoráveis à implantação do modelo, 74 foram contrários e 5 votos foram anulados. Entre os votantes, 97 eram alunos — destes, 60 votaram a favor da mudança.

A Escola Sebastião Cerqueira é uma das sete instituições da regional de ensino (que abrange 37 municípios) que receberam a oferta do programa neste momento. O objetivo do governo estadual é ampliar gradualmente a iniciativa a outras unidades escolares. A implantação está prevista para ter início em 2026, e não de forma imediata, como se chegou a supor em momentos anteriores.

Defensores da proposta destacam ganhos em disciplina, melhoria no clima escolar e aumento do desempenho acadêmico. Já os críticos apontam riscos à autonomia pedagógica e à formação cidadã baseada em valores democráticos.

Com a decisão, a escola dá um passo importante rumo a um novo modelo de gestão e convivência escolar — e inicia, desde já, os preparativos para essa transição planejada.