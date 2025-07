Plano de Manejo do Parque Sítio Branco é entregue em Além Paraíba

Foi concluído e entregue nesta semana o Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Sítio Branco, em Além Paraíba. A entrega oficial aconteceu com a presença do Secretário Municipal de Meio Ambiente, Plinio Moreira Filho – que também responde pela pasta de Obras e Serviços –, além de representantes da equipe técnica da Prefeitura e da empresa responsável pela elaboração do documento.

O Plano de Manejo é um instrumento essencial para o planejamento e gestão ambiental das unidades de conservação, orientando o uso sustentável do espaço e garantindo a proteção dos seus recursos naturais. A elaboração do documento ficou a cargo da empresa Detzel Gestão Ambiental, contratada pela COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais, como parte de uma ação de compensação ambiental. Toda conversa e negociação foi realizada com o governo anterior do Miguel Belmiro de Souza Júnior.

A atuação da COPASA se deu em atendimento ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC – Lei nº 9.985/2000). A empresa firmou um Termo de Compromisso com a Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente (SAMA) como forma de compensar os impactos gerados por intervenções em Áreas de Preservação Permanente (APPs) no município, durante a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Além Paraíba. Essas intervenções incluíram a instalação de interceptores, estações elevatórias, linhas de recalque, emissário final e Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

De acordo com a Lei Federal nº 9.985/2000, os Parques são unidades de conservação de proteção integral, tendo como objetivo principal a preservação da natureza. Isso significa que apenas o uso indireto dos recursos naturais é permitido, ou seja, atividades que não envolvam consumo ou interferência significativa no ambiente. No entanto, a mesma legislação prevê que visitação pública, pesquisas científicas, atividades de educação ambiental, interpretação da natureza, recreação em contato com a natureza e turismo ecológico são usos possíveis, desde que regulamentados pelo Plano de Manejo e autorizados pelo órgão gestor – conforme estabelece o artigo 11 da lei.

E o que isso significa na prática?

Atualmente, o Parque ainda não possui infraestrutura adequada para receber visitantes. No entanto, o Plano de Manejo – que passa a orientar a gestão da unidade – estabelece um cronograma de ações para os próximos cinco anos, com metas claras para a implementação de estruturas essenciais, como portaria, estacionamento, centro de recepção de visitantes, trilhas ecológicas e sinalização interpretativa. Também estão previstas ações de recuperação ambiental e adequações estruturais em áreas já impactadas.

Ou seja, o Plano define os passos necessários para que, no futuro, o Parque possa ser aberto à visitação pública, sempre alinhado aos objetivos de conservação, garantindo a proteção dos recursos naturais e, ao mesmo tempo, uma experiência segura e educativa para os visitantes.

A partir da entrega do Plano de Manejo, a responsabilidade pela execução das ações previstas – incluindo a implementação da infraestrutura, os programas de educação ambiental e o controle de uso da área – passa a ser da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente, que deverá conduzir a gestão da unidade com base nas diretrizes estabelecidas no documento.

O trabalho envolveu também amplo processo participativo, respeitando os princípios da legislação ambiental brasileira. Foram promovidas duas oficinas presenciais, realizadas em novembro de 2024 no Sindicato Rural de Além Paraíba, reunindo representantes da sociedade civil, poder público, organizações não-governamentais e proprietários vizinhos ao parque. Mais de 20 instituições e lideranças locais participaram ativamente das discussões.

Durante as oficinas, os participantes contribuíram para a construção de pontos fundamentais do plano, como o propósito da unidade, suas declarações de significância, os recursos e valores fundamentais (RVFs), além das zonas de uso interno e de amortecimento, com suas respectivas normas de proteção.

Entre os recursos ambientais mais valorizados pelos técnicos e pela comunidade destacam-se:

• Remanescente de Mata Atlântica, em diferentes estágios de regeneração;

• Mirante natural, com vista para o rio Paraíba do Sul e o centro urbano;

• Localização estratégica, próxima à linha férrea e à cidade;

• Função ecológica, como área de recarga hídrica e controle de erosões;

• Potencial para educação ambiental, turismo ecológico e pesquisas científicas.

O propósito do parque, construído coletivamente, é “promover a proteção integral do fragmento de Mata Atlântica próximo à área urbana do município de Além Paraíba, fomentando atividades de educação ambiental, fortalecendo o turismo ecológico e rural, e incentivando o desenvolvimento sustentável da comunidade.”

Estiveram presentes no ato de entrega do documento, além do Secretário Plinio Moreira Filho, o engenheiro agrônomo Rogério Galhardo, a bióloga Tainara Rocha e o engenheiro ambiental Pedro Henrique Vieira, que atuaram na supervisão local do projeto.

A COPASA e a empresa DETZEL foram parceiras fundamentais para a viabilização e condução técnica do projeto. A construção do Plano de Manejo representa um marco importante na preservação ambiental do município, garantindo instrumentos legais e técnicos para proteger e valorizar o Parque Natural Municipal Sítio Branco nas próximas décadas.