Ricardo Dutra disputa finais do Campeonato Mineiro e Estudantil de Karatê em Uberlândia

O atleta além-paraibano Ricardo Dutra estará em ação neste fim de semana, dias 12 e 13 de julho, na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, participando das finais do Campeonato Mineiro de Karatê 2025 e do Campeonato Estudantil de Karatê, competições organizadas pela Federação Mineira de Karatê (FMK), que pertence a Confederação Brasileira de Karatê (CBK).

As disputas acontecem na Arena Tancredo (Ginásio do Sabiazinho) e prometem reunir 783 atletas, representando 78 clubes de todas as regiões de Minas Gerais. O evento é considerado o maior campeonato de karatê do estado neste ano, sendo uma vitrine importante para os talentos da modalidade.

Além do prestígio, as competições têm caráter seletivo: os atletas que conquistarem o pódio garantirão vaga na Seleção Mineira de Karatê, que representará Minas Gerais em eventos nacionais no segundo semestre de 2025.

As disputas ocorrem nas modalidades de kata (formas) e kumite (luta), com categorias para adultos, crianças, homens, mulheres e também atletas PCD (Pessoas com Deficiência).

Ricardo Dutra garantiu sua classificação para a fase final após vencer, com destaque, a 3ª Etapa Classificatória do Campeonato Mineiro, realizada no dia 18 de maio na cidade de Pedra Azul. Este é o primeiro ano em que o atleta compete pela FMK, após uma trajetória de destaque no estado de São Paulo.

Em 2024, Ricardo foi campeão estadual pela Federação Paulista de Karatê (FPK), consagrando-se como Campeão Paulista de Karatê. Agora, o atleta busca um novo título em Minas Gerais e uma sonhada vaga na Seleção Mineira.

Com foco, disciplina e um histórico de vitórias, Ricardo Dutra segue representando Além Paraíba com garra e comprometimento, consolidando seu nome como um dos grandes destaques do karatê nacional.