K-Infra deixa operação da BR-393/RJ por ordem do DNIT, mesmo após decisão do STF

A K-Infra Rodovia do Aço S.A. informa que, por determinação unilateral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), deixou de exercer qualquer responsabilidade operacional sobre o trecho da BR-393/RJ compreendido entre o km 101+900 e o km 286+400 a partir das 13h do dia 9 de julho de 2025.

Mesmo diante de decisão do STF, a equipe do DNIT esteve no local e ordenou o afastamento imediato da Concessionária da operação da rodovia, incluindo a retirada de seus colaboradores das praças de pedágio, bases operacionais e demais instalações. Essa medida impede a prestação de qualquer tipo de atendimento aos usuários por parte da K-Infra, incluindo suporte, socorro hospitalar, socorro mecânico, informações ou outros serviços.

A Concessionária acatou a ordem, ainda que discorde de sua legalidade. Reforçamos que entendemos haver descumprimento de uma decisão judicial clara do Supremo Tribunal Federal (STF), que assegura o retorno da K-Infra à gestão da BR-393/RJ. Por esse motivo, a Concessionária está levando novamente o caso à Justiça e já oficiou os órgãos competentes sobre o ocorrido.

A partir desta data, as atividades de operação, manutenção e atendimento aos usuários da BR-393/RJ são de inteira responsabilidade do DNIT e do Ministério dos Transportes.

Reafirmamos nosso compromisso com a transparência e com o respeito aos usuários da rodovia, e lamentamos profundamente os transtornos que essa situação pode causar.

Para quaisquer dúvidas ou informações, orientamos que os usuários entrem em contato com os canais oficiais do DNIT e do Ministério dos Transportes.