Possível paralisação da obra da COPASA pode causar demissões em Além Paraíba

Uma reportagem publicada recentemente pelo jornal A Gazeta trouxe à tona uma situação preocupante envolvendo as obras de implantação da rede de captação e tratamento de esgoto em Além Paraíba. Segundo a matéria, a empresa Perfil Engenharia, responsável pela execução do projeto, poderá paralisar os trabalhos pela terceira vez.

O motivo da nova ameaça de paralisação seria a recusa da concessionária COPASA em efetuar o pagamento de serviços adicionais que, de acordo com a empreiteira, foram essenciais para a continuidade da obra. Esses serviços não estavam inicialmente previstos no contrato e surgiram durante a execução, sendo considerados fundamentais para o avanço da infraestrutura, o que exigiria aditivos financeiros.

Caso a interrupção seja confirmada, estima-se que cerca de 100 trabalhadores, todos residentes de Além Paraíba, poderão perder seus empregos. A situação agrava ainda mais um cenário que já é alvo de reclamações frequentes por parte da população, especialmente em relação à cobrança de uma taxa de esgoto — mesmo sem que o serviço esteja efetivamente disponível. Muitos consideram essa cobrança um ônus indevido ao consumidor.

A cobrança da taxa, considerada por juristas como possivelmente ilegal, vem sendo feita desde a gestão do ex-prefeito Wolney Freitas, há quase 15 anos, e foi mantida por administrações seguintes. Em entrevista recente concedida aos jornais Além Parahyba e Agora, o atual prefeito de Além Paraíba declarou que “nada pode fazer” diante da situação, recomendando que os cidadãos busquem seus direitos na Justiça.

A reportagem do jornal A Gazeta ainda faz um apelo por uma atuação mais efetiva da Prefeitura e da Câmara Municipal, destacando que o Legislativo local estaria mais atento a pautas como a manutenção do monopólio de uma única empresa funerária na cidade, do que aos reais interesses da população no que diz respeito aos serviços de saneamento.

Enquanto isso, a população segue pagando por um serviço que ainda não foi entregue, e o risco de paralisação da obra traz à tona questionamentos sobre a gestão do contrato, o papel das autoridades e o futuro do saneamento em Além Paraíba.