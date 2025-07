Elas por elas: Festa das Cores celebra a amizade e o poder feminino

No sábado, 21 de junho, o espaço do Sinsermap foi palco de uma celebração única, vibrante e cheia de personalidade: a 2ª edição da Festa das Cores. O evento, exclusivo para mulheres, já se consolida como tradição entre amigas e conhecidas da comunidade da Banqueta, em Além Paraíba.

Idealizada por Samantha, Vanusa, Nívea, Mireli e Ingrid, a Festa das Cores nasceu do desejo de proporcionar uma noite especial onde mulheres pudessem se reunir para celebrar a amizade, a liberdade e o autocuidado. Uma noite para elas, por elas e com elas. Sem filhos, sem cônjuges e sem pressa para ir embora.

Com o lema “uma noite só nossa”, a festa reuniu dezenas de convidadas com algum laço de amizade em comum, promovendo um ambiente acolhedor, leve e descontraído. As participantes capricharam nos looks espalhando alegria e estilo pelo salão, que também foi decorado com muito carinho pelas organizadoras.

A Festa das Cores acontece uma vez por ano e já entrou no calendário afetivo das mulheres da cidade. Para muitas, é um momento de desconexão da rotina e conexão com outras mulheres incríveis. A única regra é clara: curtir, dançar, rir e aproveitar ao máximo.

Sem hora para terminar, a noite foi marcada por música, abraços sinceros e, claro, muitas fotos para registrar a energia única de um evento feito com amor e propósito.