Eleições do Indepa serão realizadas no dia 31 de agosto

O Esporte Clube Independente, tradicional agremiação de Além Paraíba, definirá sua nova diretoria no próximo dia 31 de agosto de 2025, um domingo. A eleição, que deveria ter ocorrido em junho, foi adiada após impugnações recíprocas das duas chapas concorrentes, o que impossibilitou a conclusão do pleito dentro do prazo originalmente previsto.

Com o término do mandato do então presidente Guilherme Sydio em 30 de junho, e sem a realização das eleições, o clube entrou em processo de intervenção conforme estabelece o seu estatuto. O associado Antônio Fortes foi nomeado interventor com a responsabilidade de organizar um novo processo eleitoral em até 60 dias.

Desde então, Fortes vem conduzindo os trâmites legais. No último dia 10 de julho, encerrou-se o prazo para inscrição de chapas. Duas candidaturas foram apresentadas — as mesmas que já haviam se inscrito na tentativa anterior do processo eleitoral. Agora, cabe ao interventor analisar a documentação apresentada, solicitar eventuais ajustes e, dentro de cinco dias, homologar oficialmente as chapas.

A eleição ocorrerá por voto impresso e secreto, e a chapa vencedora será aquela que obtiver maioria simples dos votos válidos. A posse da nova diretoria ocorrerá logo após a apuração.

Durante o período de intervenção, o interventor também publicou resoluções normativas para garantir transparência, prazos definidos e o cumprimento de regras estatutárias, assegurando que o processo ocorra com respeito, lisura e civilidade, como se espera de uma eleição democrática. A expectativa é que o pleito transcorra de forma pacífica e reflita a vontade da maioria dos sócios do clube.