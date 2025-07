Câmara aprova aumento da multa para fogos com barulho

Geral Há 13 horas Em Geral Eleições do Indepa serão realizadas no dia 31 de agosto Processo eleitoral foi adiado por impugnações mútuas e agora segue sob intervenção

Geral Há 1 dia Em Geral K-Infra deixa operação da BR-393/RJ por ordem do DNIT, mesmo após decisão do STF Concessionária afirma que foi retirada do trecho entre os kms 101+900 e 286+400 desde o dia 9 de julho; atendimento aos usuários agora é de responsabilidade do DNIT e Ministério dos Transportes