Cidade de Minas é alvo de operação contra apologia ao nazismo e incitação ao ódio

A Polícia Federal (PF) cumpriu, na manhã desta sexta-feira (11), dois mandados de busca e apreensão em Varginha, no Sul de Minas, durante a Operação Shoah, que investiga crimes de preconceito e incitação ao ódio.

A ação teve início após denúncia da Confederação Israelita do Brasil (CONIB), que alertou sobre um perfil em rede social com publicações antissemitas, apologia ao nazismo e mensagens em defesa de grupos terroristas e do extermínio de judeus.

Segundo a PF, o material apreendido será analisado para reunir provas da participação do investigado e identificar possíveis outros envolvidos.