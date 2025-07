Sarau poético celebra cultura local e homenageia escultor José Heitor em Além Paraíba

O evento foi aberto ao público, com vendas de guloseimas e contou com a música ao vivo

Os trabalhos em gravura produzidos por Andréa durante a residência estarão em exposição no Espaço Cultural Nikita de 7 a 22 de julho, abertos à visitação do público.

O concurso é exclusivo para moradores de Além Paraíba, e as imagens inscritas deverão retratar obrigatoriamente paisagens, pessoas, expressões culturais, arquitetônicas ou cotidianas do município.

