‘China’, o atacante de Além Paraíba que brilha no futebol internacional

Weyderson Denilson Santos Xavier, mais conhecido nos campos como ‘China’, é um nome que representa garra, superação e talento. Natural de Além Paraíba, o atacante de 27 anos vem conquistando espaço no cenário do futebol profissional — e agora leva seu futebol para o outro lado do mundo, atuando no Nagaworld FC, tradicional equipe do Camboja, localizado no Sudeste Asiático.

Criado no bairro Santa Rosa, ‘China’ é filho de Hudson José Xavier e Sandra Santos Fonseca, e desde pequeno teve no futebol mais do que uma paixão: um verdadeiro projeto de vida. O pontapé inicial na sua trajetória profissional aconteceu no Democrata, onde começou a chamar atenção pela velocidade, força física e boa finalização.

De lá para cá, a carreira do atacante percorreu diversos gramados do Brasil. Com passagens por clubes tradicionais, China vestiu as camisas de:

EC Primavera, Vocem, EC Mamoré, União Luziense, Unaí, Araxá, Luziânia, Fast Clube, Cariri, Aseev, EC Manauara, Glória, Comercial, Veranópolis, Costa Rica, Parintins FC e Passo Fundo.

Em todas essas equipes, se destacou por sua entrega em campo e por contribuir de forma decisiva, seja com gols, assistências ou movimentação ofensiva.

Atualmente, China vive um novo desafio em sua carreira: defender o Nagaworld FC, no futebol cambojano. A oportunidade internacional representa um marco para o jogador, que agora leva o nome de Além Paraíba para os gramados da Ásia. Em campo, ele atua como atacante, posição em que vem mantendo a característica que o consagrou: ofensivo, rápido e oportunista.

A história de China inspira não só os jovens atletas da cidade, mas também todos aqueles que acreditam na força do trabalho, da disciplina e do sonho. De Santa Rosa para o mundo, ele é prova de que o talento aliado à persistência pode levar muito longe.