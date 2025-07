Palestra sobre bullying e cyberbullying mobiliza comunidade escolar São Domingos

Na tarde do dia 9 de julho de 2025, a Escola Municipal São Domingos, localizada em Santo Antônio do Aventureiro (MG), foi palco de uma ação educativa voltada à prevenção e combate ao bullying e ao cyberbullying. A iniciativa contou com a participação da Delegada Dra. Daniele, do investigador Eduardo e com o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do 68º Batalhão da PM.

O evento reuniu estudantes, professores e servidores da unidade escolar em uma palestra dinâmica e informativa, que promoveu momentos de reflexão sobre a importância do respeito mútuo, da empatia e da segurança — tanto no ambiente escolar quanto no meio digital.

A atividade integra um esforço conjunto entre as forças de segurança e a comunidade escolar para fortalecer a conscientização sobre os impactos do bullying e do uso indevido das redes sociais. A proposta é contribuir para a construção de um ambiente mais saudável, acolhedor e seguro para crianças e adolescentes.

A direção da escola e os participantes destacaram a relevância do tema e a necessidade de abordagens preventivas contínuas no contexto educacional.

A polícia Militar e Civil reafirmam, assim, o seu compromisso com a educação cidadã e com o estreitamento dos laços entre seus integrantes e a comunidade.