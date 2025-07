Pontes na divisa entre RJ e MG são alvo de mobilização por melhorias e segurança

As pontes Engenheiro Régis Bittencourt e Engenheiro Armando Godoy, localizadas na BR-393 e responsáveis por interligar os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, têm sido alvo de reivindicações por parte de lideranças municipais e da população local. Ambas as estruturas desempenham um papel fundamental na mobilidade entre os municípios de Além Paraíba (MG), Carmo (RJ) e Sapucaia (RJ), sendo rotas diárias de centenas de pedestres, ciclistas e motoristas.

A Ponte Engenheiro Régis Bittencourt conecta o distrito de Influência, em Carmo (RJ), a bairros de acesso a Além Paraíba (MG). Já a Ponte Engenheiro Armando Godoy liga o distrito de Jamapará, em Sapucaia (RJ), ao bairro Porto Novo, também em Além Paraíba. Apesar de sua relevância para o transporte regional e integração social, ambas apresentam problemas estruturais e de segurança, principalmente no que se refere à travessia de ciclistas e pedestres.

Diante desse cenário, as vereadoras Débora Madalena (Além Paraíba), Priscila do Posto (Sapucaia) e Priscila Peixoto, do Carmo, se reuniram para discutir estratégias conjuntas. A principal pauta do encontro foi a necessidade urgente de garantir acessibilidade e segurança nas pontes de divisa, além de outras demandas que impactam diretamente a vida da população.

“Fortalecer esse diálogo entre cidades vizinhas é essencial para construir soluções conjuntas e mais eficientes”, destacou Débora Madalena, em publicação nas redes sociais. A iniciativa visa pressionar os governos federal e estaduais de Minas e Rio, bem como as administrações municipais envolvidas, para que promovam melhorias estruturais nas pontes.

O movimento reforça a importância da integração regional e do trabalho coletivo entre os municípios, em busca de investimentos que garantam dignidade e segurança aos cidadãos.