Colônia de Férias da Tia Camila vai encantar crianças. Inscrições abertas

Com programação lúdica, oficinas temáticas e muita diversão, a Colônia de Férias da Tia Camila, realizada entre os dias 21 e 25 de julho, promete transformar as tardes da criançada em uma verdadeira aventura inesquecível. O evento acontece na Chácara do Pica Pau, um espaço amplo, seguro e totalmente cercado, ideal para atividades ao ar livre.

Com entrada a partir das 12h30 e saída às 17h, a colônia conta com uma proposta educativa e recreativa, envolvendo oficinas de culinária, arte, esportes, teatro e muito mais. Entre os destaques da programação estão atividades como “Torta na Cara”, “Festival de Pirulitos”, “Holi Party”, penteados malucos, tardes molhadas com brinquedos infláveis, dança com personagens infantis e oficinas criativas como aquarela, piquenique, bingo, e confecção de pulseiras e colares.

A cada dia, os participantes são incentivados a irem com roupas ou acessórios temáticos, como meias divertidas, penteados criativos ou camisetas nas cores do Brasil, tornando a experiência ainda mais lúdica. Além disso, há sempre uma atividade de acolhimento para quebrar o gelo, como fotos de boas-vindas, show de talentos e desafios do TikTok.

Embora o lanche seja de responsabilidade dos responsáveis, a colônia oferece também uma cantina com preços acessíveis, onde as crianças podem adquirir alimentos e bebidas.

A organização reforça algumas recomendações importantes: as crianças devem estar com roupas confortáveis, pois estarão em contato com tinta, terra, areia e água durante as atividades. É necessário enviar toalha e roupa extra, além de identificar todos os pertences e evitar o envio de objetos de valor ou acessórios. A piscina grande não será utilizada, e todo o espaço será monitorado com total atenção à segurança dos pequenos.

A Chácara do Pica Pau, local escolhido para o evento, fica longe de rios e é totalmente cercada, garantindo a tranquilidade dos pais. Para casos em que a criança não possa participar de determinadas atividades, como a tarde molhada, há sempre alternativas inclusivas disponíveis.

As vagas são limitadas, e as inscrições podem ser feitas pelo link: Clique aqui para se inscrever