Além-paraibano Gabriel Zaiden mira o título mundial em Las Vegas

Com apenas 40 anos e já uma trajetória de respeito no Jiu‑Jitsu, Gabriel Zaiden e Ferreira Pinto tem consolidado sua carreira na categoria Master 2 (faixa‑azul, peso pesadíssimo). Filho de Mônica e do médico Dr. Fernando Passarinho. Gabriel cresceu treinando em sua cidade natal e atualmente representa com destaque a equipe AZE e a BROW TEAM

Trajetória de conquistas

Em 2024 e 2025, Gabriel conquistou o primeiro lugar em dois torneios importantes da divisão Master 2 – Ultra Heavy: o Rio Summer 2024 e o South America Master 2024. Além disso, ele brilhou no Mundial Master IBJJF de 2023, ficando com o título nas categorias Pesadíssimo e Open Class.

O atleta permanece invicto nos torneios da IBJJF, segundo relato divulgado pela equipe AZE. Recentemente, superou uma grave lesão no rosto durante a final do Campeonato Brasileiro CBJJ, recuperou-se com cirurgia, e retomou o ritmo vencedor ao conquistar o BJJ Pro em Curitiba.

Desafio em Las Vegas

Agora, Zaiden se prepara para seu maior desafio até aqui: o World Master IBJJF 2025, que ocorrerá entre os dias 28 e 30 de agosto em Las Vegas. Líder do ranking mundial em sua faixa, ele chega ao torneio embalado por uma temporada impecável – incluindo título brasileiro e triunfo no BJJ Pro no início do ano .

O objetivo é claro: conquistar o título mundial e trazer o ouro para o Brasil. A torcida é grande, não só da equipe, mas da cidade de Além Paraíba, que acompanha com orgulho o desempenho do atleta.

Até o fim de agosto, Gabriel intensifica os treinos físicos e técnicos para chegar pronto à disputa mundial. Se vencer, será o principal nome do esporte em sua faixa no país, e trará prestígio para a cena local. Caso não alcance o topo, deverá continuar no circuito IBJJF e manter o foco em provas nacionais e continentais.

De forma imparcial, Gabriel Zaiden se destaca pelo histórico recente de vitórias, liderança no ranking mundial Master 2 e superação pessoal. A temporada vem sendo brilhante, com múltiplos títulos. O Mundial Master em Las Vegas será decisivo para confirmar o papel dele entre os melhores do planeta na categoria. Resta à torcida – de sua cidade, equipe e familiares – aguardar o resultado em agosto.