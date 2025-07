Final do campeoanto Indepa Society

Cuiabá

O maior campeonato de futebol society da região já tem seus dois finalistas definidos. Após duas emocionantes partidas semifinais, a edição 2025 do Indepa Society, promovida pelo tradicional Esporte Clube Independente, chega à grande decisão no próximo sábado, dia 19 de julho, com um duelo imperdível entre Cuiabá e Bragantino, a partir das 15h30.

Bragantino

Nas semifinais, os favoritos Juventude e Fortaleza, que vinham fazendo campanhas sólidas, foram surpreendidos e acabaram eliminados. O Bragantino venceu o Juventude por 3 a 1, com gols de Pedro Sobreiro (2) e Pindura, enquanto Jardel descontou para o Juventude. Já o Cuiabá mostrou sua força ofensiva ao aplicar 5 a 2 no Fortaleza, com destaque para Nikito, autor de dois gols. Digode, João Cláudio e Zazá completaram o placar. Kelinho e Netinho marcaram para o time cearense.

Com esses resultados, Cuiabá e Bragantino garantiram vaga na finalíssima, prometendo um confronto equilibrado entre duas equipes que mostraram solidez, talento e garra ao longo do campeonato.

Além das disputas acirradas, a competição também revelou grandes artilheiros. Kaio Reis, do Juventude, lidera a tabela com 21 gols, seguido de Fabiano (Juventus) e Jardel (Juventude), ambos com 15. Outros destaques são Pindura (Bragantino) com 14 gols, e os jogadores do Cuiabá Zazá e Nikito, também presentes no topo da artilharia.

O Indepa Society se consolida, ano após ano, como o maior evento esportivo da modalidade na região, unindo atletas, torcedores, famílias e apoiadores em torno do futebol amador de qualidade.