HSS recebe treinamento para gerenciamento de incêndios em parceria com o Corpo de Bombeiros

O Posto Avançado do Corpo de Bombeiros Militar de Além Paraíba, em parceria com a Direção do Hospital São Salvador, realiza nos dias 10 e 11 de julho de 2025 o treinamento “Gerenciamento de Incêndios em Unidades Hospitalares”, voltado a servidores, colaboradores e estudantes da área da saúde com vínculo direto com a unidade hospitalar.

A iniciativa faz parte da Operação Rota de Fuga, campanha institucional desenvolvida em todo o estado de Minas Gerais nas cidades que contam com a atuação do Corpo de Bombeiros, com o objetivo de capacitar e preparar instituições estratégicas para situações emergenciais com foco em evacuação e resposta coordenada em caso de incêndios.

Com turmas às 14h e às 20h, o treinamento tem como foco capacitar os profissionais para atuarem de forma integrada, preventiva e organizada, frente a emergências com incêndio em ambientes hospitalares. A ação integra o ciclo de proteção e defesa civil, com ênfase na preparação como medida essencial para minimizar riscos e proteger vidas.

A atuação em cenários de incêndio hospitalar vai muito além do combate às chamas. Envolve ações de gestão, abandono seguro da edificação, suporte de vida em áreas de refúgio, triagem de pacientes e articulação com outras unidades de saúde. Por isso, a capacitação é extensiva a todas as áreas profissionais da unidade, destacando que a segurança é responsabilidade de todos.

Como parte prática da capacitação, será realizado no dia 21 de julho de 2025, um simulado de abandono da edificação, envolvendo equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, da Defesa Civil Municipal e os profissionais do Hospital São Salvador.

A população de Além Paraíba e região deve estar ciente de que se trata de um treinamento simulado, sem qualquer risco real. A movimentação de viaturas, equipamentos e agentes faz parte da operação, e não há necessidade de pânico.

A ação conjunta reafirma o compromisso das instituições com a segurança da população, a redução da vulnerabilidade em unidades hospitalares e o fortalecimento da cultura da prevenção de desastres no estado de Minas Gerais.