A caminho de Cordeiro, Fabiano Menotti se envolve em acidente automobilístico.

O cantor sertanejo Fabiano Menotti, da dupla com César Menotti, passou por um susto na tarde de domingo, 13 de julho de 2025, ao sofrer um acidente automobilístico na BR‑040, nas proximidades de Juiz de Fora, em Minas Gerais. O artista seguia de Belo Horizonte com destino à cidade de Cordeiro (RJ), onde faria um show naquela mesma noite.

O veículo dirigido pelo cantor capotou após Fabiano tentar desviar de um automóvel parcialmente parado na pista. Na manobra, o carro invadiu a contramão e colidiu lateralmente com outro carro, conduzido por um tenente da Polícia Militar que estava de folga. Apesar da gravidade do acidente, Fabiano saiu ileso. Seu secretário, que o acompanhava, sofreu apenas um corte leve na mão direita e foi atendido no local pela ambulância da concessionária EPR Via Mineira. Nenhum dos ocupantes dos veículos necessitou de atendimento médico hospitalar.

Horas após o ocorrido, o artista postou vídeos nas redes sociais diretamente do camarim para tranquilizar os fãs. Ele classificou o episódio como um "livramento muito grande", declarou-se grato por estar vivo e justificou a decisão de manter o show programado em Cordeiro como uma forma de agradecimento pela segunda chance que considera ter recebido.

“Eu tô zerado, graças a Deus. O rapaz que tava no outro carro também tá 100%, tá zerado. É um livramento que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu”, afirmou. Ele ainda ressaltou: “Vim para o show com coração feliz, porque Deus me deu uma oportunidade de estar vivo”.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, todos os envolvidos estavam conscientes e fora dos veículos quando a equipe de resgate chegou ao local. O cantor e o motorista do outro veículo dispensaram atendimento médico.

Este episódio marca o segundo incidente envolvendo veículos associados à dupla: em agosto de 2024, o ônibus que transportava César Menotti & Fabiano se envolveu em colisão em Minas Gerais, mas felizmente sem vítimas graves.

O show programado para a noite em Cordeiro foi mantido sem alterações apesar do susto. Fabiano e César Menotti subiram ao palco como planejado, oferecendo ao público uma apresentação emocionante e repleta de agradecimento.