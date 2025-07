Expo Cordeiro 2025 chega à 81ª edição com programação gratuita

Desde o sábado, 12 de julho, a cidade de Cordeiro está sendo o palco da 81ª edição da Expo Cordeiro 2025. O evento, que acontece entre os dias 12 a 20 de julho, no Parque de Exposições Raul Veiga, conta com shows nacionais, atrações locais, feiras, gastronomia e espaços para toda a família. A programação é gratuita.

Na edição deste ano, a agenda diversificada vai além das tradicionais exposições de animais. No palco principal, os destaques musicais incluem grandes nomes da música brasileira, como Martinho da Vila, César Menotti & Fabiano, Péricles, Eduardo Costa, Joelma, Nando Reis, Dennis DJ, Daniel e Michel Teló. As atrações se apresentam de segunda a quinta-feira, às 23h, e de sexta-feira a domingo, a partir das 00h.

Confiante no sucesso desta edição, o prefeito da cidade, Leonan Melhorance, declara: "Cordeiro vai entregar em 2025 a melhor festa já realizada até hoje. A 81ª edição da Expo Cordeiro é a prova do crescimento desta que é a maior exposição do estado, e a mais antiga do Brasil. Com a organização dos últimos anos foi possível incrementar a programação artística, trazendo o que há de melhor na música brasileira", destaca.

Entre as novidades desta edição está a criação do Agro Kids, área voltada especialmente para as crianças, com atrações de teatro, música, circo e fazendinha. A estrutura do evento também contempla áreas acessíveis para pessoas com deficiência, fraldários, feiras de artesanato e gastronomia, além das atividades agropecuárias tradicionais, como concursos leiteiros, rodeios, leilões e julgamentos de raças.

A valorização dos talentos locais também é prioridade. A Tenda Cultural reunirá diariamente talentos de Cordeiro e região em um total de 62 apresentações musicais e 300 artistas, que celebram a diversidade de estilos e ritmos da cena serrana. O público poderá ainda visitar exposições de arte e artesanato, manifestações culturais populares e participar de atividades em família nos espaços temáticos do parque, reforçando o vínculo entre a tradição rural e a criatividade regional.

ATRAÇÕES MUSICAIS DO PALCO PRINCIPAL

12/07 (sábado) | Martinho da Vila

13/07 (domingo) | César Menotti & Fabiano

14/07 (segunda-feira) | Péricles e Belo

15/07 (terça-feira) | Eduardo Costa

16/07 (quarta-feira) | Joelma

17/07 (quinta-feira) | Nando Reis

18/07 (sexta-feira) | Dennis

19/07 (sábado) | Daniel

20/07 (domingo) | Michel Teló