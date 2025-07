Operação Impacto apreende arsenal e R$ 59 mil na região

Divulgação do 38º BPM

A Polícia Militar divulgou, no domingo (13), o balanço parcial dos seis primeiros dias da Operação Impacto, iniciada na última terça-feira (8) como resposta à escalada da violência e à atuação de facções criminosas na região.

A ação ocorre nos cinco municípios sob responsabilidade do 38º Batalhão — Três Rios, Areal, Paraíba do Sul, Comendador Levy Gasparian e Sapucaia —, com foco principal em Três Rios, maior cidade da área e também a mais afetada pelo crime organizado.



Desde o início da operação, 24 pessoas foram presas e foram apreendidos mais de R$ 59 mil em espécie, oito armas de fogo, duas granadas, 1,4 kg de cocaína, além de crack, maconha, munições de diversos calibres, rádios transmissores, celulares e um simulacro de arma de fogo..

A Operação Impacto reúne equipes do 38º BPM e conta com reforço de batalhões especializados, como o BAC e o 30º BPM, com ações de patrulhamento, cumprimento de mandados de prisão e busca, e mapeamento de áreas dominadas por grupos ligados ao tráfico.

Em Três Rios, bairros como Monte Castelo, Jaqueira, Vila Isabel e Purys foram alvos das ações policiais ao longo da semana.