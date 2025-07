Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro na BR-116 em Leopoldina

Uma colisão entre motocicleta e carro que aconteceu na tarde do último domingo (13) deixou um motociclista de 67 anos gravemente ferido. A colisão transversal ocorreu por volta das 13h50, no km 744,5 da BR-116, em Leopoldina, na altura do trevo de acesso ao Recreio.

De acordo com a análise dos vestígios no local, informada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motocicleta, que seguia no sentido Laranjal para Leopoldina, cruzou a pista para adentrar no trevo. Nesse momento, foi atingida transversalmente pelo carro, que trafegava em sua faixa de rolamento no sentido oposto, de Leopoldina para Laranjal.

A perícia realizada no local concluiu que o fator principal do acidente foi o desrespeito à preferência de passagem no cruzamento por parte do motociclista. A manobra imprudente no momento da conversão foi considerada determinante para a colisão.

O condutor da motocicleta sofreu lesões graves e foi socorrido, sendo encaminhado para a Santa Casa de Caridade de Leopoldina.

A PRF e agentes da concessionária que administra a rodovia sinalizaram o local e controlaram o tráfego para garantir a segurança.