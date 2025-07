Tiroteio dentro de barbearia assusta moradores de Além Paraíba; três ficam feridos

Na manhã da última sexta-feira, 11 de julho, três homens foram baleados dentro de uma barbearia localizada na rua Cecilia Breves, no Morro da Conceição, em Além Paraíba. O ataque a tiros ocorreu por volta das 10h e deixou feridos dois jovens — de 22 e 19 anos — além de uma terceira vítima, também de 22 anos. Todos foram socorridos e encaminhados ao Pronto Atendimento do Hospital São Salvador. A suspeita é de que o crime esteja relacionado à disputa por pontos de tráfico de drogas no município.

Segundo informações da Polícia Militar, os dois principais alvos dos disparos seriam os jovens de 22 e 19 anos. Durante a ação criminosa, eles tentaram se esconder no banheiro do estabelecimento, mas acabaram atingidos — um no braço e o outro na perna.

A terceira vítima, que a princípio não teria envolvimento com atividades criminosas, estava na porta da barbearia no momento do atentado. De acordo com relatos, dois homens armados desembarcaram de uma motocicleta e começaram a atirar em direção ao interior do local. O rapaz tentou fugir, mas foi atingido na região da cintura.

Durante as diligências iniciais, a Polícia recebeu denúncias anônimas indicando que os autores do crime estariam ligados à facção criminosa Terceiro Comando Puro. Eles teriam usado uma moto vermelha modelo CB 300 para chegar até a barbearia. Em uma das residências investigadas, localizada no Morro do Boiadeiro, foram encontrados roupas, munições e celulares que podem ter sido utilizados no crime. Um dos suspeitos conseguiu fugir por uma área de mata ao perceber a chegada das equipes, compostas por policiais civis e militares.

No local da ocorrência, a perícia recolheu cinco cartuchos deflagrados e um intacto, todos de munição calibre 9mm.

As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil de Além Paraíba, que trabalha para identificar e prender os autores do ataque. A motivação principal ainda é atribuída à guerra entre grupos criminosos pelo controle de pontos de venda de drogas na cidade.