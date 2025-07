Nova diretoria assume comando da Escola de Samba Acadêmicos do Santa Rosa

Cultura Há 1 semana Em Crescendo no Samba Cutuca celebra 60 anos com festa histórica, homenagens e grandes conquistas Com 60 anos de uma trajetória marcada por garra, superação e muito amor à cultura popular, a Unidos Três Corações segue firme no compasso do samba, com os olhos no futuro e o coração enraizado na sua comunidade.