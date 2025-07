PC investiga caso de possível envenenamento seguido de tentativa de suicídio em Cataguases

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou inquérito para apurar um grave caso registrado na cidade de Cataguases, na Zona da Mata mineira. O fato consta no Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) nº 2025-032556426-001 e envolve suspeita de envenenamento e morte.

De acordo com as informações preliminares, um homem de 51 anos e uma criança de 6 anos deram entrada em estado grave no hospital local com sinais clínicos compatíveis com intoxicação por substância tóxica. Horas depois, uma mulher de 61 anos – companheira do homem e madrasta da criança – também foi atendida na mesma unidade de saúde, apresentando múltiplas lesões causadas por objeto cortante, além de sintomas semelhantes aos da dupla, relacionados à possível ingestão de veneno.

A perícia técnica da PCMG compareceu ao local onde os fatos ocorreram e realizou os trabalhos periciais necessários. Foram recolhidos vestígios como frascos com líquidos de coloração incomum, alimentos, instrumentos cortantes e aparelhos celulares — entre eles, um encontrado parcialmente carbonizado.

O corpo de médicos-legistas da PCMG também está conduzindo exames de necropsia na mulher, que não resistiu aos ferimentos, a fim de esclarecer com precisão a causa da morte.

Segundo a linha investigativa inicial, há indícios de que a mulher possa ter envenenado o companheiro e o enteado antes de tentar tirar a própria vida dentro da residência do casal. No entanto, a Polícia Civil reforça que todas as hipóteses estão sendo consideradas e as investigações seguem em andamento.

A instituição reafirma seu compromisso com o esclarecimento completo do caso e com a busca pela verdade, colocando-se à disposição para fornecer novas atualizações conforme o andamento das apurações.