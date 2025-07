Banheiros do Estádio Municipal são destruídos meses após reforma

Imagens divulgadas na manhã desta terça-feira, 16 de julho, em grupos de WhatsApp causaram indignação na população: os banheiros recém-reformados do Estádio Municipal Antônio dos Santos Garcia, localizado na Ilha Recreio, foram completamente depredados.

As fotos mostram portas arrancadas, divisórias quebradas e sinais evidentes de vandalismo. A estrutura danificada faz parte da ampla reforma realizada no final de 2024, ainda durante a gestão do prefeito Miguel Belmiro de Souza Júnior, que entregou o estádio dentro de um novo conceito urbanístico. A proposta incluiu a criação de uma esplanada voltada ao lazer, caminhadas, prática de esportes e convivência comunitária.

Até o fechamento desta edição, não havia confirmação oficial se a Prefeitura Municipal de Além Paraíba, por meio da Secretaria de Esporte, havia registrado boletim de ocorrência sobre o caso.

Populares lamentaram o ocorrido nas redes sociais e cobraram fiscalização, além da identificação dos responsáveis. O estádio, que é um dos principais equipamentos esportivos e de lazer da cidade, agora tem parte de sua estrutura comprometida devido ao ato de vandalismo.

A expectativa é que medidas sejam adotadas para apurar os responsáveis e garantir a preservação do espaço público.