Começa hoje o Festival de Inverno e festa em louvor a Nossa Senhora, em Carmo

Nesta quarta-feira, 16 de julho de 2025, a cidade de Carmo, no interior do Estado do Rio de Janeiro, amanheceu em festa para celebrar o Dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do município. O feriado municipal foi marcado por uma programação especial que uniu fé, música, gastronomia, cultura popular e grandes shows, dentro da tradicional “Festa do Carmo”, que este ano integra o Festival de Inverno e Gastronomia de Produtores Rurais (FIGPOR).

Logo às 6h da manhã, a população foi acordada ao som da tradicional Alvorada Musical com a Banda União dos Artistas. Em seguida, às 10h, foi realizada a Solenidade Eucarística, presidida pelo Padre Jorge Eduardo Coimbra do Almo. Ao meio-dia, o evento “Almoço com Maria” reuniu fiéis em confraternização ao som da banda local.

Durante a tarde, o público participou do Terço da Misericórdia, com imposição de escapulários e consagração a Nossa Senhora do Carmo, conduzido pelo Padre Alex de Paiva Ribeiro. Às 18h, a programação religiosa terá seu ponto alto com a Missa Campal celebrada pelo bispo emérito Dom Edney Gouvêa Mattoso. Após a missa, a imagem da padroeira foi coroada e percorreu as principais ruas da cidade em procissão, com acompanhamento musical da Banda União dos Artistas.

O encerramento das atividades religiosas acontece às 21h30 com o acolhimento da imagem de Nossa Senhora do Carmo e uma emocionante queima de fogos. Logo depois, às 22h, o cantor Walmir Alencar, junto ao Ministério Adoração e Vida, comanda o show católico.

Mas a comemoração vai além das manifestações religiosas. O FIGPOR 2025, que acontece até o dia 21 de julho, oferece uma vasta programação cultural, shows nacionais e regionais, feiras de produtores rurais, espaço gastronômico, parque de diversões e artesanato, movimentando a economia local e atraindo turistas de diversas regiões.

A programação da semana inclui apresentações de artistas renomados como Felipe Araújo, Buchecha, Clareou, Ara Ketu, Karen Keldani, Colo de Deus e o grupo infantil Turma Tube. Há ainda espaço para atrações culturais locais, como danças folclóricas, contação de histórias, apresentações de escolas e grupos musicais da cidade.

A união entre o tradicional festejo religioso e a programação popular do FIGPOR reforça a identidade cultural do povo carmense, que celebra com orgulho a devoção à sua padroeira sem abrir mão da alegria e hospitalidade típicas do interior fluminense.