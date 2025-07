Imagem de Nossa Senhora do Carmo cai e se quebra durante procissão na cidade de Carmo

Durante a tradicional procissão em honra a Nossa Senhora do Carmo, realizada na noite desta quarta-feira, 16 de julho, um incidente marcou profundamente a celebração religiosa no município de Carmo, no interior do estado do Rio de Janeiro. A imagem da santa caiu acidentalmente do andor enquanto era conduzida por fiéis na escadaria em frente à Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Carmo/RJ.

A situação inesperada causou susto e grande comoção entre os presentes. A estrutura do andor se desequilibrou durante a descida das escadas, resultando na queda da imagem da padroeira da cidade.

Inicialmente, relatos em redes sociais afirmavam que a imagem não havia sofrido danos, sendo apenas o andor o mais afetado com o impacto. No entanto, um novo vídeo que passou a circular na manhã desta quinta-feira (17) mostra que a imagem da santa se estilhaçou ao cair no chão. A gravação foi publicada no Instagram oficial do Jornal AGORA.

Veja o vídeo abaixo:

A cena emocionou os fiéis, e algumas pessoas chegaram a passar mal ou desmaiar diante da situação. A procissão chegou a ser interrompida por alguns instantes, e uma nova imagem, de tamanho menor, foi providenciada para que a celebração pudesse prosseguir.

Segundo informações não oficiais, a imagem destruída acidentalmente tinha grande valor religioso e também valor como peça de arte sacra, podendo estar avaliada em aproximadamente um milhão e meio de reais. No entanto, essa informação não foi confirmada oficialmente pela Paróquia.

Para os moradores de Carmo, Nossa Senhora do Carmo é considerada símbolo de proteção espiritual e de profunda religiosidade.

A redação do Jornal AGORA tentou contato com a Paróquia Nossa Senhora do Carmo na manhã desta quinta-feira, por meio do número de telefone fixo disponível, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.

