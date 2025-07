OAB Além Paraíba reúne advogados e famílias em noite de confraternização

A 110ª Subseção da OAB Além Paraíba promoveu, no último dia 4 de julho, em parceria com a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAAMG), mais uma edição do sua animada Festa Julina. Esta foi a segunda vez que a subseção aderiu ao projeto estadual da CAAMG, reafirmando o compromisso com o bem-estar da advocacia e o fortalecimento dos vínculos institucionais.

O evento reuniu 121 pessoas, entre advogados, advogadas, familiares, amigos e dirigentes de subseções vizinhas. A delegada da CAA em Além Paraíba, Pamela Saltori, marcou presença, ao lado de representantes da advocacia regional.

A festa contou com show do cantor Deivison Gatti e banda completa, incluindo sanfoneiro, trazendo todo o clima das festas tradicionais do interior. A animação tomou conta do espaço, especialmente durante a apresentação da tradicional quadrilha junina.

A estrutura também encantou: o cardápio ficou por conta do Buffet da Zoca, com delícias típicas como caldos, doces, cantinho mineiro e outras iguarias juninas. O chope artesanal da Porto Novo garantiu a refrescância da noite, e as famílias ainda contaram com carrinho de pipoca, brinquedos infláveis e recreadora, garantindo diversão para as crianças e tranquilidade para os pais.

A festa Julina da 110ª Subseção da OAB Além Paraíba mostra que a advocacia mineira vai além dos tribunais e escritórios — também é feita de encontros, celebrações e laços que fortalecem a união da classe.