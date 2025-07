Uma noite encantada celebrando os 15 anos de Sophia, em Anta

O dia 28 de junho foi marcado por encanto e emoção em Anta, distrito de Sapucaia/RJ. Na charmosa casa de festas Espaço Clarear, familiares, amigos e convidados especiais se reuniram para celebrar os 15 anos da doce Sophia Ribeiro, filha da querida professora Telma Ribeiro.

A comemoração seguiu o tradicional e inesquecível ritual do baile de debutante. Com uma bela decoração em tons de fúcsia, cada detalhe refletia o carinho e a dedicação da mãe da aniversariante, que idealizou e preparou cada momento com amor visível em cada gesto.

Com a elegância de uma jovem que floresce para o mundo, Sophia viveu o clássico momento da troca das sapatilhas pelos sapatos de salto alto, marcando a transição simbólica para uma nova fase. Recebeu flores e um delicado anel das mãos dos tios Landerson e Robson, figuras marcantes em sua trajetória.

A emoção tomou conta da noite durante a valsa dos 15 anos, e se intensificou com as homenagens das amigas, que, entre lágrimas e sorrisos, compartilharam mensagens de carinho e afeto. Sophia não conteve a emoção, assim como sua mãe, visivelmente tocada pela atmosfera de ternura que envolvia a festa.

Entre danças e sorrisos, a aniversariante e suas amigas surpreenderam os convidados com animadas coreografias, deixando o ambiente ainda mais vibrante e encantador.

Estiveram presentes para prestigiar esse momento inesquecível Agenor Muniz (primo e padrinho), Christina Barrozo e esposo, Regina Portugal com filhas e netos, Haiane Costa (prima e madrinha) e família, Maria Thereza (madrinha) e família, Juran, além dos tios Landerson e Robson com seus familiares.

A noite também foi abrilhantada por professores que marcaram a trajetória escolar de Sophia, como Giane Araújo, Anderson Hernandez, Noel Santos, Yane, Paulo Luís, Janaína Cassaro, Ana Paula Braga e Veriane, reforçando os laços de afeto e reconhecimento que ela construiu ao longo dos anos.

A trilha sonora ficou por conta de Jade Moura e banda, com som impecável da Diogo Sonorizações, que também garantiu animação com o moderno Spinner 360. O registro de cada emoção ficou por conta da lente sensível de Anderson Leonardo Photos.

No quesito gastronomia e entretenimento, destaque para o buffet Hernandes Eventos, os drinks criativos da The Cass drinks e coquetéis, a divertida cabine de fotos Selfie Box, e os doces que encantaram os paladares: bombons de Verônica Herdy, personalizados da Chocolates Luari e variedades de Jessilene Caxias.

Para o grande dia, Sophia foi produzida com todo o cuidado: make de Ana Luiza e cabelos assinados por Roberta Procópio, em perfeita harmonia com os belíssimos vestidos do Ateliê Bruna Leôncio, que a transformaram em uma verdadeira princesa contemporânea.

Foi uma noite para ficar na memória de todos — especialmente no coração de Sophia — como o início de uma nova etapa, repleta de sonhos, brilho e amor.