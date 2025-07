Carmo: PM prende suspeito de furto durante madrugada em festa da padroeira

Por volta das 3h da madrugada desta quinta-feira, 17 de julho, a equipe policial do DPO de Carmo (RJ) foi acionada a fim de verificar a presença de um indivíduo que estaria praticando furtos no interior de uma das barracas montadas na Praça Getúlio Vargas, em virtude da Festa da Padroeira Nossa Senhora do Carmo, a qual estava fechada após o término do evento.

O referido indivíduo já havia conseguido furtar algumas mercadorias antes da chegada da PM, escondendo o material nos arredores da praça. No entanto, ao retornar para uma nova tentativa de furto, foi detido pelos policiais militares e preso em flagrante.

Na sequência, foram realizadas buscas no entorno da Praça Getúlio Vargas, sendo possível recuperar parte da mercadoria furtada, que estava escondida embaixo de um dos brinquedos do parque de diversões e também nas proximidades do Colégio Aurélio Duarte.

O autor foi autuado e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

A mercadoria, avaliada em aproximadamente R$ 1.000,00, foi devolvida ao proprietário da barraca.