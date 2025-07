Atleta Ricardo Dutra conquista vice-campeonato mineiro de Karatê e garante vaga na Seleção de MG

O jovem atleta Ricardo Dutra brilhou mais uma vez no cenário do karatê mineiro. No último final de semana, durante a etapa final do Campeonato Mineiro de Karatê, realizada em Uberlândia, Ricardo conquistou o título de vice-campeão estadual, garantindo sua vaga na Seleção Mineira de Karatê, que representará o estado no Campeonato Brasileiro.

A competição, realizada no dia 12 de julho, reuniu os melhores atletas de Minas Gerais, em disputas de altíssimo nível técnico. Apesar das dificuldades enfrentadas, Ricardo demonstrou habilidade, disciplina e estratégia, subindo ao pódio e reafirmando seu nome entre os grandes talentos da modalidade no estado. Vale destacar que ele já havia conquistado o título de campeão mineiro na etapa classificatória do torneio, realizada meses antes.

No dia seguinte, 13 de julho, o atleta também participou do Campeonato Estudantil de Karatê, organizado pela federação, como forma de preparação e avaliação de novas estratégias para futuras competições. Mesmo se desafiando com novas abordagens e técnicas que não utilizava há algum tempo, Ricardo mostrou versatilidade e competência, encerrando a competição com mais um lugar no pódio, conquistando a terceira colocação.

Com menos de um ano filiado à federação, Ricardo já se destaca como um dos nomes promissores do esporte, figurando entre os primeiros colocados do ranking estadual. Agora, o foco está na próxima etapa: defender Minas Gerais no cenário nacional, representando o estado com garra e determinação no Campeonato Brasileiro de Karatê.