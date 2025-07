Unimed Juiz de Fora realiza 5º Dia D de Doação de Sangue entre colaboradores

A Unimed Juiz de Fora realizou, no dia 26 de julho, mais um Dia D de Doação de Sangue voltado para seus colaboradores. A ação, promovida em parceria com o Hemocentro Regional de Juiz de Fora, incluiu, além da coleta de sangue, o cadastramento de novos doadores voluntários de medula óssea. Ao todo, 50 pessoas se inscreveram como doadoras de sangue e nove, como doadoras de medula óssea. Foram coletadas 46 bolsas de sangue, que podem beneficiar mais de 180 vidas.

Participaram da ação tanto colaboradores que doaram pela primeira vez quanto os que já haviam doado anteriormente, como é o caso de Jéssica Marcelino, assistente de relacionamento com o cooperado, que fez sua terceira doação. Ela destacou a praticidade de contribuir em um ambiente conhecido: “Uma ação muito bacana, porque promove acesso para a gente que está trabalhando aqui todos os dias. Fica mais fácil agendar e doar.”

Isabela Brando, analista de responsabilidade social, se cadastrou como doadora de medula óssea e ressaltou a simplicidade do processo e seu impacto: “O processo de cadastro é supersimples, praticamente indolor, porque eles coletam bem pouquinho sangue. E o potencial é gigante, porque, graças ao Redome, nossa chance de ajudar vai além do Brasil. É a possibilidade de gerar impacto na vida de alguém que talvez a gente nunca conheça, mas que pode fazer toda a diferença para ela.”

O que é o Redome?

O Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome) é uma iniciativa pública que une solidariedade e ciência para salvar vidas. Com mais de 5,9 milhões de pessoas cadastradas, é o terceiro maior banco de doadores de medula óssea do mundo. Gerido pelo Ministério da Saúde, com apoio técnico do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Redome tem como objetivo ampliar as chances de pacientes que precisam de um transplante e não encontram doadores compatíveis na família. O programa é mantido exclusivamente com recursos públicos e opera com base em excelência científica e cuidado humanizado.

A missão do Redome é localizar doadores compatíveis com pacientes em busca de transplante de medula óssea. Para isso, utiliza sistemas que cruzam, diariamente, os dados dos pacientes com os de milhões de doadores, tanto do banco nacional quanto de registros internacionais. Quando uma possível compatibilidade é identificada, o doador é contatado para seguir as próximas etapas, sempre com acompanhamento especializado. Essa rede de esperança permite que milhares de pessoas no Brasil e no mundo tenham acesso a uma nova chance de vida.

QUER DOAR SANGUE? SE LIGA AQUI

Quem é APTO A DOAR?

Quem tem entre 16 e 69 anos, pesa mais de 50kg e tenha boa saúde.

QUEM NÃO PODE DOAR:

• Quem já teve hepatite

• Quem fez tatuagem ou maquiagem definitiva nos últimos 12 meses antes da doação

• Quem teve gripe, resfriado ou diarreia nos últimos sete dias antes da doação

• Quem ingeriu bebida alcóolica nas últimas 12 horas antes da doação

• Grávidas ou mães em período de amamentação.

• Quem fez procedimentos endoscópicos nos últimos seis meses antes da doação

• Não pode doar sangue em jejum

Você pode saber mais sobre a doação acessando o site do Hemominas: http://www.hemominas.mg.gov.br/