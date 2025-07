Unimed Juiz de Fora é uma das três maiores cooperativas de saúde em MG

A Unimed Juiz de Fora está entre as três maiores cooperativas de saúde de Minas Gerais. É o que aponta o Anuário de Informações Econômicas e Sociais do Cooperativismo Mineiro 2025, divulgado pelo Sistema Ocemg, na última terça-feira (1°/7). O levantamento de ano-base 2024 considera o número de cooperados, colaboradores, beneficiários, receitas totais, sobras antes das destinações, ativo total, patrimônio líquido e capital social.

Presente em mais de 30 cidades mineiras, a Unimed Juiz de Fora é responsável pelo cuidado direto de mais de 140 mil vidas e teve 54% de participação no mercado de saúde suplementar na cidade. Para o presidente da cooperativa, Dr. Cláudio Reiff, estar entre as maiores do estado é reflexo do compromisso com a excelência no cuidado e na gestão cooperativista.

"Esse resultado reafirma a força do cooperativismo e a confiança das pessoas no trabalho que realizamos. O Anuário reflete a dedicação de cada um dos nossos 1.500 cooperados, que todos os dias se comprometem com a saúde e o bem-estar dos mineiros. A cooperação é que sustenta nosso crescimento e nos coloca entre as maiores de Minas", aponta Reiff.

Segundo o diretor de Provimento de Saúde, Dr. Patrick Salgado, o reconhecimento no Anuário do Cooperativismo mostra a consistência do Ecossistema de Saúde da cooperativa, a qualidade das unidades de atendimento e o cuidado humanizado. "Cada paciente é único. E os cooperados e os nossos colaboradores se dedicam a escutar e oferecer um atendimento próximo e respeitoso. É essa atenção que faz a diferença. Agora, com o Anuário da Ocemg, ela se traduz em resultado e reconhecimento para a nossa Unimed", afirma.

Cooperativismo em Minas Gerais

Com 3,7 milhões de cooperados em Minas, o cooperativismo é um dos pilares econômicos e sociais para o desenvolvimento do estado. São 800 cooperativas registradas, com mais de 61 mil empregos diretos e 72 mil empregos totais gerados, segundo o Sistema Ocemg. O setor movimentou R$ 157,8 bilhões em 2024, o que representa quase 15% do PIB estadual.

O diretor de Relacionamento e Mercado, Dr. Rogério de Souza Gomes, destaca que o cooperativismo promove inclusão e fortalece as economias locais. "É um modelo que entrega resultado porque nasce das pessoas, trabalha para os usuários Unimed e gera resultados para os cooperados. Mas isso vai além dos números, estamos falando de vidas que são transformadas e comunidades fortalecidas", explica o diretor.

Conforme o Anuário, o ramo da saúde possui 123 cooperativas em operação, das quais 67 são singulares da Unimed. Em 2024, o setor reuniu 57,4 mil cooperados e empregou 17,3 mil pessoas. A movimentação econômica no estado foi de R$ 16,5 bilhões. Na visão do diretor Administrativo Financeiro, Dr. Rodrigo Quinet, os dados mostram a maturidade do setor e a relevância das cooperativas da saúde suplementar.

"O cooperativismo em saúde tem mostrado, ano após ano, que é possível equilibrar gestão responsável, qualidade no atendimento e presença regional. Em Minas, o Sistema Unimed representa uma parte significativa dessa estrutura, com atuação sólida e acolhimento assistencial centrado no paciente", conclui Quinet.