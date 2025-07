Curso de Medicina da UFJF conquista nota máxima em avaliação do MEC

O curso de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) recebeu nota máxima (5) no Conceito de Curso (CC) do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC). O CC é um dos principais indicadores do ensino superior no Brasil e a nota obtida significa que a Faculdade de Medicina (Famed) da UFJF atende a diversos critérios de qualidade. Em 2023, o curso também recebeu nota máxima no Conceito Enade, indicador que avalia o desempenho dos estudantes concluintes de cada graduação.

A excelência reconhecida agora foi divulgada nesta quarta-feira, 16, por meio de relatório que considera mais de 50 critérios de avaliação, distribuídos em três grandes dimensões: Organização Didático-Pedagógica; Corpo Docente e Tutorial; e Infraestrutura. Um dos destaques da primeira dimensão é a integração do curso com o sistema local e regional de saúde (SUS).

Nesse aspecto, a nota 5 se justifica pela variedade de convênios estabelecidos pela UFJF, que ampliam e diversificam os cenários da prática médica do futuro profissional. São parcerias que possibilitam a participação dos estudantes em diferentes níveis de atenção (primária, secundária, terciária e pré-hospitalar) em instituições públicas específicas, como unidades básicas de Saúde (UBS’s), ambulatórios especializados, hospitais e Samu.

A UFJF possui convênios com estabelecimentos da cidade, como o Hospital de Pronto-Socorro (HPS), Hospital Universitário (HU-UFJF/Ebserh), Santa Casa de Misericórdia e Hospital João Penido, além de contratos com diversas prefeituras de municípios próximos (permitindo a realização de internatos rurais), como Argirita, Bias Fortes, Descoberto, Ewbank da Câmara, Guarani, Mar de Espanha, Piraúba, Rio Pomba, Rochedo de Minas, São João Nepomuceno e Senador Firmino.

Soma de esforços

Segundo Ivana Moutinho, diretora da Faculdade de Medicina, o estudo da educação médica de qualidade e as modificações no curso são permanentes. Ela destaca a atuação do Núcleo de Apoio às Práticas Educativas (Nape). “O curso de Medicina tem um forte núcleo pedagógico, o Nape, que trabalha contínua e semanalmente em prol de melhorias da qualidade da formação dos estudantes, oferecendo à sociedade médicos competentes, compromissados com o paciente e com o SUS”, ressalta.

A professora atribui a conquista ao trabalho em equipe de alunos e pró-reitorias: “nossos estudantes são o que temos de melhor, corpo docente muito qualificado e técnicos administrativos que estão junto conosco promovendo saber. Cada um somando esforços para cursos cada vez melhores, o que faz da UFJF essa gigante!”

Qualificação

No que se refere à dimensão “Corpo Docente e Tutorial”, um dos 16 critérios avaliados é a experiência profissional docente. A nota 5 recebida nesse quesito é devido ao alto nível de qualificação e experiência profissional do quadro. Dentre os 176 professores, 129 são formados em Medicina, o que garante formação clínica, teórica e vivência na prática profissional.

Outros docentes são especializados em áreas como Biologia, Educação Física, Farmácia, Odontologia, Fisioterapia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Estatística, Nutrição e Psicologia, favorecendo a abordagem multidisciplinar e integrada que o trabalho em saúde requer. Desse total de 176 professores do curso, 134 são doutores, 27 são mestres e 16 são especialistas.

Na dimensão “Infraestrutura”, um dos destaques é a nota 5 para os inúmeros e bem equipados laboratórios da UFJF. Os avaliadores estiveram no campus no início deste mês e visitaram os laboratórios de Anatomia, Histologia, Bioquímica, Farmacologia, Parasitologia e Imunologia, Microbiologia e Patologia. A comissão destacou a excelente infraestrutura das múltiplas bancadas, peças cadavéricas e sintéticas, microscópios, salas de comando de projeção, equipamentos de som, computadores, mesas de estudo e simuladores de alta-fidelidade.

Ações estruturantes

Para Michèle Farage, pró-reitora adjunta de Sistemas de Dados e Avaliação (Prosdav), o conceito máximo atribuído pelo MEC ao curso de Medicina denota o compromisso da UFJF com a formação dos profissionais e o reconhecimento de uma série de ações estruturantes desenvolvidas ao longo dos anos, “como a qualificação do corpo docente, a atualização da estrutura curricular e a forte inserção do curso no SUS, assim como os investimentos em infraestrutura”.

A UFJF conta com 20 cursos nota máxima na avaliação CC do MEC. No campus sede, são os bacharelados de Medicina, Cinema e Audiovisual, Moda, Estatística, Letras, Ciência da Computação (noturno), Ciências da Religião, Educação Física EAD, Letras Libras, Artes e Design e Rádio, TV e Internet; e as licenciaturas de Pedagogia, Matemática, Filosofia, História, Ciências Biológicas e Ciências da Religião. No campus avançado de Governador Valadares, os cursos com nota máxima são Odontologia, Farmácia e Nutrição.

Outros cursos da UFJF têm Conceito Preliminar de Curso (CPC) máximo – avaliado por meio do Enade. Os relatórios podem ser consultados na página do Setor de Avaliação e Regulação.