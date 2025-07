Suposta agressão entre candidatos acirra disputa eleitoral no Indepa

A corrida eleitoral no Esporte Clube Independente ganhou um novo episódio de tensão no último final de semana. Uma suposta agressão envolvendo os dois candidatos à presidência do clube, Marquinho Lolô e Pablo Borges, está sendo investigada e aumentou ainda mais o clima de instabilidade às vésperas da eleição, marcada para o dia 31 de agosto.

Segundo relatos divulgados nas redes sociais e no site do Jornal A Gazeta. No sábado, 12 de julho, Marquinho Lolô teria sido agredido por Pablo Borges dentro do banheiro da sede campestre do clube. De acordo com Marquinho, o adversário teria lhe dado “dois fortes tapas nas costas”, além de proferir ofensas verbais. A confusão, segundo testemunhas, ocorreu diante de associados presentes no local. A foto de Marquinho supostamente machucado foi amplamente compartilhada em grupos de WhatsApp.

Procurados pela reportagem do Jornal AGORA, ambos os candidatos se pronunciaram.

Marquinho Lolô confirmou a agressão e informou que já tomou as providências legais, tendo registrado um boletim de ocorrência. Disse ainda que "não é de briga, só quer paz e uma eleição justa."

Pablo Borges, por sua vez, negou veementemente as acusações. Disse que se trata de uma “acusação falsa, sem testemunhas ou provas” e que a divulgação da imagem e da denúncia é parte de uma perseguição. “Isso é crime. Já movi ação por calúnia anteriormente e farei o mesmo agora”, afirmou. Ele também destacou que vem apenas realizando denúncias relativas à atual gestão, especialmente quanto à prestação de contas do clube.

Diante da denúncia e da repercussão do caso, o interventor nomeado do clube, Dr. Antônio Fortes, informou que foi adotada uma medida cautelar que impede temporariamente a entrada de Pablo Borges nas dependências do clube.

Segundo Dr. Antônio Fortes, a restrição visa preservar a ordem e evitar conflitos durante o período eleitoral. “A medida será mantida enquanto os fatos são apurados. Caso a agressão se confirme, Pablo poderá ser suspenso por até 90 dias — descontando os dias em que ficou impedido de entrar no clube. Se não for comprovada nenhuma irregularidade, a punição será anulada”, explicou.

O interventor também esclareceu que a eleição foi adiada anteriormente devido ao clima tenso entre os grupos políticos, e que a nova votação ocorrerá fora da sede campestre. O novo local será a sede social do clube, situada na Rua Barão de São Geraldo, no bairro São José, antigo prédio do IPSEMG. O objetivo, segundo Fortes, é garantir um ambiente mais neutro, com menor risco de tumultos.

Ainda de acordo com Antônio, ambas as chapas seguem oficialmente na disputa. Apesar de rumores sobre a renúncia do vice na chapa de Pablo Borges, não houve formalização até o momento. No entanto, caso a renúncia se concretize, a chapa será retirada da eleição, pois o prazo para substituições expirou no dia 15 de julho.

A eleição deste ano no Esporte Clube Independente vem sendo marcada por disputas intensas desde o início do processo eleitoral. Informações e denúncias de ambas as chapas foram divulgadas ao longo dos últimos meses, contribuindo para o acirramento do cenário político no clube.

Enquanto o episódio segue sob investigação, a expectativa dos associados é que o pleito ocorra dentro da normalidade, com respeito às normas estatutárias e ao espírito democrático.