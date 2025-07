31ª Expo Sapucaia: confira a programação completa do evento

A cidade de Sapucaia, no interior do Rio de Janeiro, já está em contagem regressiva para a 31ª edição da Expo Sapucaia, que será realizada entre os dias 4 e 7 de setembro, no tradicional Parque de Exposições Odir de Souza Teixeira, o Beira Rio. O evento, que é um dos mais aguardados da região, terá entrada gratuita e uma programação musical de peso para agradar a todos os públicos.

A programação oficial foi anunciada pelo prefeito municipal Breninho, ao lado do secretário de Cultura Marciel Pires, e movimentou as redes sociais da cidade. Com expectativa de grande público, a feira promete misturar tradição agropecuária, lazer e música nacional, consolidando-se como uma das maiores festas populares da região Centro-Sul fluminense.

Confira as atrações musicais:

Quinta-feira (4/9) – A cantora Cátia Valois abre os shows com muito sertanejo romântico.

Sexta-feira (5/9) – A estrela do pop e funk nacional Ludmilla promete lotar o Parque com seus grandes sucessos.

Sábado (6/9) – Duas grandes atrações sobem ao palco: a dupla João Lucas & Marcelo e o consagrado cantor Seu Jorge, referência na MPB, samba e soul.

Domingo (7/9) – Encerrando o evento, a dupla Thaeme & Thiago promete emocionar o público com hits do sertanejo universitário.

O prefeito Breninho destacou o compromisso da gestão em realizar um evento grandioso, acessível e que valorize tanto a cultura local quanto os artistas de renome nacional:

“Estamos preparando uma festa linda, feita com responsabilidade e carinho para a nossa população. A Expo Sapucaia é uma tradição que fortalece o turismo, a economia e o orgulho de ser sapucaiense.”

A expectativa é de que a 31ª Expo Sapucaia movimente milhares de pessoas na cidade, aquecendo o comércio local e reforçando a vocação do município como polo de eventos no interior do estado.