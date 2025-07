Nossa Senhora do Carmo: fiéis relatam proteção após queda

Na sexta-feira, 18 de julho, a redação do Jornal AGORA voltou a procurar a Paróquia Nossa Senhora do Carmo, no município de Carmo (RJ), em busca de informações oficiais sobre a queda da imagem sacra da padroeira, ocorrida no último dia 16, durante a tradicional procissão do Dia de Nossa Senhora do Carmo.

Embora não tenha sido emitida nenhuma nota oficial pela Paróquia até o momento, fiéis e moradores que acompanharam a celebração informaram à reportagem que a imagem de madeira sofreu apenas um pequeno dano em um dos dedos e que não houve avarias significativas.

A imagem, considerada patrimônio histórico, religioso e afetivo da cidade, foi rapidamente recolhida e retornada ao altar da igreja, onde permanece exposta à veneração dos fiéis. Ainda segundo relatos colhidos no local, a escultura deverá passar por um processo de restauração especializada nos próximos dias, a fim de garantir sua preservação.

Alguns devotos chegaram a considerar o episódio como uma demonstração de proteção divina, destacando que, apesar da altura da queda, os danos foram mínimos. “Foi um milagre de Nossa Senhora. Ela protegeu a si mesma”, disse uma fiel à equipe do Jornal AGORA.

Estima-se que a imagem sacra tenha valor financeiro aproximado de R$ 1,5 milhão, além de um inestimável valor simbólico e espiritual para os fiéis da cidade de Carmo e região, sendo um dos maiores ícones da fé local.

A redação do Jornal AGORA aproveita para pedir desculpas publicamente pela primeira publicação realizada sobre o caso, na qual, com base em informações ainda preliminares, foi informado que a imagem teria sofrido danos mais severos. Reforçamos nosso compromisso com a apuração precisa dos fatos e o respeito à fé e aos símbolos religiosos da comunidade.

Seguimos à disposição da Paróquia para atualizações oficiais e para continuar informando a população com responsabilidade e transparência.