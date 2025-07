Eduardo Paes visita Sapucaia e cidades do interior do RJ

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), cumpriu uma agenda intensa neste domingo, 20 de julho, em cidades do interior do estado do Rio de Janeiro. Em Sapucaia, ele foi recebido pelo prefeito Breninho Junqueira, em um encontro que também contou com a presença do deputado federal Marcus Vinicius, presidente nacional do PRD, e do ex-prefeito de Sumidouro, Eliesio Peres, conhecido como “Pé Liso”.

Além de Sapucaia, Eduardo Paes também esteve em Nova Friburgo e participou da tradicional Expo Cordeiro, na cidade de Cordeiro, reforçando sua aproximação com lideranças regionais e fortalecendo laços políticos no interior fluminense.

A visita, embora sem anúncio oficial de intenções eleitorais, alimenta especulações sobre os próximos passos de Paes no cenário estadual. Ele tem sido cotado nos bastidores como um possível nome para disputar o governo do Estado em 2026, mas nega essa possibilidade.

Em entrevista recente ao site Central Brasileiro de Notícias (CBN), da Rede Globo, Paes voltou a afirmar que não será candidato nas próximas eleições estaduais.

“Não sou candidato ano que vem. O Eduardo Cavaliere está doido que eu seja, mas eu vou ficar na prefeitura e ele depois vai ficar lá”, disse, em tom descontraído, referindo-se ao atual secretário de Governo da capital.

Apesar da negativa, a presença de Eduardo Paes em municípios estratégicos e ao lado de figuras importantes da política fluminense chama atenção. O prefeito Breninho Junqueira destacou a importância da visita:

“Receber o prefeito Eduardo Paes é uma honra. É sempre positivo quando lideranças trocam experiências e olham para os municípios menores com atenção e respeito.”