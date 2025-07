Cuiabá conquista o título do ‘Indepa Society 2025’ em final emocionante contra o Bragantino

No sábado, 19 de julho, o Campeonato Indepa Society 2025 chegou ao fim com uma decisão eletrizante entre Cuiabá e Bragantino. Em campo, o equilíbrio deu o tom da partida, mas quem levantou a taça foi o time mato-grossense, que venceu por 3 a 1 e garantiu o título da temporada.

O confronto teve início com o Cuiabá dominando a posse de bola nos primeiros 20 minutos, aproveitando os desfalques do Bragantino, que entrou em campo sem dois dos seus principais jogadores. Apesar do controle do jogo, as chances claras de gol foram escassas.

Após a pausa técnica, o Bragantino voltou mais ofensivo e quase abriu o placar. No entanto, foi o Cuiabá quem marcou primeiro. Nikito, em bela cobrança de falta no fim da primeira etapa, fez 1 a 0 em lance indefensável para o goleiro Ronan.

Na volta do intervalo, o Bragantino manteve a pressão e chegou ao empate aos 10 minutos, com um golaço de Helinho. O gol gerou instabilidade no setor defensivo do Cuiabá, mas o adversário não soube aproveitar. Pouco depois, em meio a uma sequência de bolas levantadas na área, Zazá recolocou o Cuiabá em vantagem.

No fim da partida, em um lance decisivo, Helinho teve a chance de empatar novamente em cobrança de tiro livre, mas a bola explodiu no travessão. Na sequência, o castigo: em contra-ataque rápido, Nikito serviu Jubileu, que fechou o placar em 3 a 1.

Com o apito final, o Cuiabá comemorou o título e viu Nikito ser eleito o craque da decisão, coroando uma campanha sólida da equipe. Já o Bragantino, apesar da luta, terminou com o vice-campeonato.

Destaques e estatísticas da competição:

• Campeão: Cuiabá

• Vice-campeão: Bragantino

• Artilheiro: Kaio Reis (Juventude), com 21 gols

• Melhor ataque: Juventude (66 gols)

• Melhor defesa: Juventude (43 gols sofridos)

• Pior disciplina: Cuiabá (49 cartões)

A competição, promovida pelo Esporte Clube Independente, reuniu oito equipes e somou 65 partidas, com um total de 418 gols marcados.