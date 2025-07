Homem é preso em flagrante por roubo e investigado por série de furtos em Além Paraíba

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante, na última quinta-feira, 17 de julho, um homem de 37 anos pelo crime de roubo, no município de Além Paraíba, na Zona da Mata mineira. A ação policial também resultou na apreensão de mais de 100 objetos furtados de uma residência que estava vazia, vizinha ao imóvel do suspeito.

De acordo com a investigação, o homem abordou uma vítima em via pública, a agrediu com três socos — dois no tórax e um no rosto — e roubou o aparelho celular. A vítima sofreu lesões e hematomas. Após o crime, o caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil da cidade, e os investigadores iniciaram o rastreamento do suspeito.

Ele foi localizado em sua residência, onde os policiais efetuaram a prisão em flagrante e recuperaram o celular roubado, que foi devolvido à vítima. Durante a diligência, os agentes encontraram no local diversos objetos relacionados a outro crime: o furto qualificado em uma residência vizinha, que estava desocupada.

No interior da casa do suspeito havia móveis, quadros, louças, eletrodomésticos e outros utensílios levados do imóvel furtado. A polícia contabilizou mais de 100 itens, que foram apreendidos e posteriormente restituídos ao proprietário.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Thiago Carvalho Couri, o suspeito também possuía um mandado de prisão em aberto. Durante o interrogatório, ele confessou ser o autor do furto na residência vizinha, além de outros crimes patrimoniais ocorridos na região.

— A pronta comunicação da vítima e o trabalho investigativo permitiram não só a prisão em flagrante por roubo, como também a recuperação de dezenas de objetos de um furto anterior. Esse tipo de resposta rápida é essencial para coibir crimes patrimoniais na cidade — afirmou o delegado.

As investigações seguem em andamento para apurar se há outros envolvidos nas ações criminosas. O homem permanece preso e à disposição da Justiça.