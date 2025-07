Camarote Animal na FEXPO 2025: vendas de mesas já estão abertas

A tradicional Barraca Animal, também conhecida como “Camarote Animal”, está pronta para comemorar seus 30 anos de sucesso em grande estilo durante a FEXPO 2025, que acontece de 07 a 10 de agosto, em Além Paraíba. Localizada de frente para o palco principal, com uma estrutura levemente elevada, a barraca oferece uma visão privilegiada em 180º de toda a área frontal da festa.

Reconhecida como um dos espaços mais disputados do evento, a Barraca Animal promete ser novamente o ponto de encontro entre amigos e famílias, com muito conforto e diversão. Sob o comando de Ramit Elmais e Roberta Pires, o local contará com dois megas camarotes, reafirmando sua posição como destaque da festa.

As mesas para quatro pessoas já estão à venda:

· R$ 1.200,00 – mesa válida para os quatro dias de festa.

· R$ 500,00 – mesa válida por dia.

Importante destacar que as mesas não incluem bebidas, que poderão ser adquiridas à parte no local. O camarote contará com cerveja gelada, drinques, água, refrigerantes e porções de petiscos variados, além de banheiros e atendimento exclusivo.

A procura pelas mesas já é grande e os lugares são limitados! Para garantir a sua, basta entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp: (32) 98825-7069

Barraca Animal – 30 anos de tradição, alegria e os melhores encontros da FEXPO!