Mesas da tradicional Barraca do Rotary já estão à venda para a FEXPO

Com quase cinquenta anos de história na Festa da Cidade de Além Paraíba, a tradicional Barraca do Rotary Club já iniciou as vendas de mesas para a FEXPO 2025, que acontecerá de 07 a 10 de agosto. Referência em gastronomia e conforto, a barraca é uma das mais procuradas do evento, reunindo famílias e grupos de amigos em um ambiente acolhedor e bem estruturado.

Comandada atualmente pela presidente Rosa Vieira, eleita no mês passado, a Barraca do Rotary promete manter o alto padrão que a consolidou como símbolo de qualidade na festa. Segundo Rosa, restam poucas mesas disponíveis, e quem quiser garantir o melhor lugar da festa deve correr para reservar.

O espaço é famoso por sua culinária árabe de excelência, servindo delícias como espeto sírio, arroz com lentilha, labargine, charuto, homus, labne, baganouche e os mais elogiados quibes da cidade, além de porções variadas, cerveja gelada e uma carta de drinques refrescantes.

Outro grande atrativo da barraca é sua estrutura diferenciada: o ambiente é climatizado com ar refrigerado, conta com banheiro privativo sempre limpo e oferece atendimento vip com garçons e equipe do Rotary, tudo isso com uma vista privilegiada para o palco da festa.

Seja para um jantar completo ou para petiscar com conforto enquanto assiste aos shows, a Barraca do Rotary é, mais uma vez, a escolha certa para quem busca qualidade e tradição na FEXPO.

Reservas e informações: (32) 9.8867-0723 – falar com Cleide Machado

Barraca do Rotary – Tradição, sabor e hospitalidade há quase 50 anos na FEXPO!